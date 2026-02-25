БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
Снимка: Архив/БГНЕС
Унгария и Словакия могат да получават петрол по Адриатическия петролопровод вместо по петролопровода"Дружба". Това потвърдиха днес от Европейската комисия.

Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет от санкции и европейския заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро заради спрените доставки на руски петрол за двете страни по петролопровода "Дружба".

Петролопроводът, който преминава през Украйна, беше повреден при руски удари. Украинският президент Володимир Зеленски е обещал на Урсула фон дер Лайен Киев да ускори възстановяването му.

Унгария и Словакия са започнали да използват петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по "Дружба", каза днес говорител на ЕК. Енергийните нужди на двете страни обаче могат изцяло да бъдат задоволени чрез петролни доставки през Адриатическия петролопровод в Хърватия, през който не тече руски газ.

Унгарският премиер Виктор Обран свика днес заседание на унгарския съвет за отбрана заради прекъснатите от 27 януари руски петролни доставки по "Дружба". Орбан не вярва, че петролопроводът е повреден от руските атаки. Според него украинското правителство умишлено се опитва да оказва натиск върху Унгария и Словакия като налага петролна блокада.

