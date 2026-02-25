Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования

Унгария и Словакия могат да получават петрол по Адриатическия петролопровод вместо по петролопровода"Дружба". Това потвърдиха днес от Европейската комисия.

Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет от санкции и европейския заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро заради спрените доставки на руски петрол за двете страни по петролопровода "Дружба".

Петролопроводът, който преминава през Украйна, беше повреден при руски удари. Украинският президент Володимир Зеленски е обещал на Урсула фон дер Лайен Киев да ускори възстановяването му.

Унгария и Словакия са започнали да използват петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по "Дружба", каза днес говорител на ЕК. Енергийните нужди на двете страни обаче могат изцяло да бъдат задоволени чрез петролни доставки през Адриатическия петролопровод в Хърватия, през който не тече руски газ.

Унгарският премиер Виктор Обран свика днес заседание на унгарския съвет за отбрана заради прекъснатите от 27 януари руски петролни доставки по "Дружба". Орбан не вярва, че петролопроводът е повреден от руските атаки. Според него украинското правителство умишлено се опитва да оказва натиск върху Унгария и Словакия като налага петролна блокада.