Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Окончателното решение за санкциите трябваше да бъде взето днес на срещата на външните министри на страните от ЕС в Брюксел. Будапеща и Братислава блокираха приемането заради спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода “Дружба”. В срещата на външните министри участва върховният представител за Газа Николай Младенов. Страната ни беше представена от служебния външен министър Надежда Нейски.

Сред аргументите на двете европейски държави беше и този, че Украйна съзнателно не ремонтира тръбопровода "Дружба". Унгария блокира и предоставянето на 90 млрд. евро заем за Киев.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "За съжаление не успяхме да постигнем съгласие за 20-ия пакет санкции и това не е посланието, което искахме да изпратим днес. Работата продължава. Всеки е наясно, че дипломацията е за предпочитане пред войната. Но след години разговори дори не е постигнато прекратяване на огъня. Не Украйна е пречка за мира, а Русия."

Европейският Съюз иска да участва във възстановяването на Газа, въпреки че противоречията за участието в "Съвета за мир" на Доналд Тръмп продължават:

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: “България подкрепя мирния план за Газа, подкрепен от резолюция на Съвета за сигурност 2803. Тази част, която е за мира в Газа и за влизането в сила на втората част от плана е подкрепяна от нас с всички възможни средства. По отношение на разширяване обхвата на Съвета за мир, ние имаме своите резерви. Знаете, че предишното правителство даде политически знак на присъединяване, но на този етап ние имаме резерви по отношение на правната страна на това, което ни се предлага”.





