„София Филм Фест“ отбелязва 30 години с над 160 филма от 60 държави

Най-големият български кинофестивал готви своето 30 издание. Международният "София Филм Фест" започва на 12 март и ще представи богата юбилейна програма.
Над 160 филма от 60 държави на 6 континента ни очакват в специалното издание, водещи актьори и режисьори лично ще представят премиерните заглавия. Веднага след триумфа на "Берлинале" ще бъдат видени филмите с българско участие.
Началото на фестивала ще даде "Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи, който е номиниран за Оскар.
Актьорът и преподавател Ивайло Христов и операторът Емил Христов ще получат наградата на София за принос в киноизкуството. За трите десетилетия срещи със световното кино ще разказват още две книги и три изложби.
Стефан Китанов директор на "София Филм Фест": "На Моста на влюбените ще представим тези 30 години история в 60 пана. Наградата на София ще я има и като изложба пред Народния театър и пред Кристал. Там ще видите всички лауреати."