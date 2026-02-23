„София Филм Фест“ отбелязва 30 години с над 160 филма от 60 държави

Най-големият български кинофестивал готви своето 30 издание. Международният "София Филм Фест" започва на 12 март и ще представи богата юбилейна програма.

Над 160 филма от 60 държави на 6 континента ни очакват в специалното издание, водещи актьори и режисьори лично ще представят премиерните заглавия. Веднага след триумфа на "Берлинале" ще бъдат видени филмите с българско участие.

Началото на фестивала ще даде "Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи, който е номиниран за Оскар.

Актьорът и преподавател Ивайло Христов и операторът Емил Христов ще получат наградата на София за принос в киноизкуството. За трите десетилетия срещи със световното кино ще разказват още две книги и три изложби.