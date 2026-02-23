Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?

Екипът ни изпрати официално запитване до Европейската полицейска служба при какви обстоятелства могат да участват в разследване, което се води в България. Оттам заявиха, че не предоставят информация относно национални случаи, а това е в компетенцията на националните органи, които ръководят следствените дейности.

"Мандатът на Европол е да подпомага държавите членки на ЕС в борбата и превенцията на тежката и организирана престъпност, засягаща две или повече държави членки, тероризма, както и форми на престъпност, които засягат интересите на ЕС."

Оттам уточняват още, че централата разполага с мрежа, която включва над 300 офицери за връзка от държави членки на ЕС, трети страни и международни организации, включително представители на България.

"Европол оказва тясно сътрудничество на българските власти в разследвания, попадащи в неговия мандат, по тяхно искане."

Оперативните дейности на службата са съсредоточени върху акции свързани основно с трафик на наркотици, хора, пране на пари и тероризъм. До външна намеса може да се стигне , когато става въпрос за международно разследване на трансгранична организирана престъпност. Тогава могат да се създават съвместни екипи от разследващи органи на две или повече държави. Това позволява обмен на информация и доказателства в реално време, както и провеждане на съвместни действия на територията на участващите страни. Агенцията може да оказва подкрепа чрез анализ на данни, техническа експертиза и координация. Европол вече е изпращала служители в България за разследване на тежки случаи, като смъртта на 18 мигранти край Локорско например.

Според бившия вътрешен министър Емануил Йорданов по казуса "Петрохан" трудно биха могли да се ангажират външни служби, какъвто призив отправиха близки на загиналите мъже.

Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи: "Аз поне не зная в нашето законодателство да съществува правна норма, която позволява в какъвто и да е случай намеса на длъжностни лица от други държави. Би могло да се търси някакво съдействие на специалисти от други държави единствено по частен път и вече събраната информация да се въведе по някакъв начин в наказателния процес, но по начин съобразен с нашия НПК."

Според Йорданов опити на близките за паралелно разследване трудно биха дали резултат.

Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи: "Който и да бъде ангажиран той няма да има достъп до местопрестъплението, тъй като вече всичко е премахнато. Много неща са завършили окончателно. Ние имаме достатъчно добри специалисти. Не трябва да си създаваме ниско самочувствие в тази насока. Просто организацията трябва да е по-добра и да нямаме някакво желание да представяме една единствена версия за вярната. "

До момента водещата версия на прокуратурата е тройно самоубийство на хижа Петрохан и две убийства и самоубийство в кемпера на Калушев. Какъв мотив стои зад жестоката трагедия все още остава загадка.