Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни

Версията за "Петрохан" според разследващите се затвърждава. Разследват се тройно самоубийство на хижата и две убийства и самоубийство в кемпера. Това заявиха днес от МВР и прокуратурата на съвместен брифинг. До момента разследващите не са установили да е имало присъствие на външни хора в хижата. Няма данни някои от загиналите да е бил вербуван към ДАНС. Днес бяха разпространени нови записи от общо шест камери. Според МВР от тях може да се направи извод за ясно изградена йерархия в общността с лидер Ивайло Калушев.

От МВР и прокуратурата работят по всички версии, но очертават една, която остава водеща.

Наталия Николова, зам.-апелативен прокурор на София:"На Петрохан става въпрос за самоубийства, на връх Околчица става въпрос за убийства и последвало самоубийство. "

Какъв е мотивът на рейнджърите да сложат край на живото си все още не е ясно. Разследващите публикуваха нова серия от общо шест камери, на които се пазят записи от ежедневието в хижата. Единият от тях, според МВР, очертава Калушев като категоричен лидер на групата.

Детелин Дешев, ГДНП: "Това е пристигането на Калушев на 31 януари. В далечен план се виждат Ивайло, Дечо и Пламен, които са го посрещнали на веригата. В момента коленичат, изпълнявайки някакви поклони."

Калушев напуска хижата на първи февруари заедно с Николай Златков и 15-годишното момче. На камерите се вижда и разпространението на пожара.

Детелин Дешев, ГДНП: "Огънят се разпростира на втория етаж. Вижда се двиежение на фенер вътре в самата сграда. Това са последните моменти, в които виждаме Пламен, Дечо и Ивайло. Може би чухте гърмежите. Това е една поредица от гърмежи, което е напълно възможно да са изстрели."

Смъртта на тримата обаче не е заснета. Тя се е случила в предната част на хижата, а гледащата в тази посока камера е била разтопена от пожара. Правят се опити да се възстановят записите, но не се знае дали това е възможно. Първият, който е заснет да влиза след пожара е Деян Илиев. Той прекарва в хижата 7-8 минути на 2 фувруари. На записа се вижда как тича из двора, търсейки хора. След това си тръгва и малко по-късно се появява първият патрул на гранична полиция. Няколко часа след това в хижата влизат и тактическите екипи на националната полиция.

От МВР заявиха, че на записите са установени 12 души с АТВ-та, които са карали в района в деня на смъртта на Иво, Дечо и Пламен, за които говори свидетелят Деян Илиев. Засечени са да минават и джипове, но те също не са стигнали до хижата.

Детелин Дешев, ГДНП: "Не е открито нарушение на електропастира, не са открити никакви следи от хора и автомобили около периметъра на хижата." Наталия Николова, зам.-апелативен прокурор на София: "Нямаме никаква информация за вербуван или действащ агент под прикритие от ДАНС сред загиналите."

От МВР обясниха и как един от мъжете в хижата Ивайло Иванов се е прострелял два пъти в главата. Според съдебните медици с първия изстрел под брадичката Иванов си е нанесъл тежко нараняване на лицевите кости, но е останал жив и в съзнание.

Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция”, ГДНП: "Втори изстрел е причинил нараняване на мозъка и вече е довел до смъртта. Повърхностната рана на четвърти пръст на лявата ръка на Ивайло Иванов може да бъде причинена от отката на самото оръжие при недобър захват. Това е така нареченото самонараняване на самоубиеца."

Засега разследващите отказват повече информация за загиналите при връх Околчица. В организма на Калушев са открити следи от успокоителното фенобарбитал. Предполага се, че той го е приел малко преди смъртта си. Относно сигнала от бабата и дядото на 8-годишно момче, който е подаден в прокуратурата в Костинброд, разследващите са установили, че няма изтичане на информация, а съответните служби са започнали проверка на място в хижата. Така групата на Калушев е разбрала за него. Установено е, че са подадени декларации, че децата в хижата са там със съгласието на родителите им. И още - 8 годишното момче, както и загиналото момче на 15 години са били разпитвани пред психолог.