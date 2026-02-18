БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Запази

Все още на този етап не са ясни мотивите за жестокото престъпление

Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Три самоубийства на Петрохан и две убийства и едно самоубийство под Околочица. Това са водещите версии на разследващите до този момент след събраните доказателства и направените експертизи по трагедията "Петрохан". Това стана ясно на съвместен брифинг между прокуратата и МВР в ГДНП. Там бяха показани още записи от охранителни камери в хижата. От тях става ясно, че на хижата не е имало други лица освен Пламен, Дечо и Ивайло във фаталната нощ.

От прокуратурата заявиха, че все още редят парчетата от пъзела. Оттам определиха трагедията в Петрохан като сложен и тежък случай.

Екипи на МВР работят по всички версии – убийство, както и склоняване към самоубийство. Все още на този етап не са ясни мотивите за жестокото престъпление.

Разследващите заявиха, че при трите тела, намерени на хижа „Петрохан“, става въпрос за самоубийство. Камерите, които са разположени около хижата, са заснели единствено трите лица, които бяха намерени мъртви, а именно Дечо, Пламен и Ивайло.

При кемпера под Околчица, където беше открит Калушев заедно с още двама рейнджъри, става въпрос за убийство и последвало самоубийство. В кръвта на Калушев е открит фенобарбитал – успокояващ медикамент.

Днес стана ясно още, че Деян Илиев е разпитан до момента два пъти. Той е отказал да предаде мобилния си телефон на разследващите. Затова мобилното устройство е било иззето от МВР. Уточниха, че Деян Илиев е напуснал страната.

От прокуратурата заявиха, че той към този момент не е привлечен като обвиняем по разследването.

В момента тече проверка и на две районни управления относно това как рейнджърската група се е сдобила с разрешителните за оръжията, които е притежавала.

Наталия Николова, зам.-прокурор на Апелативна прокуратура София: "Събраните до момента доказателства наистина противоречат на ценостната ни система, на приетите норми за човешки отношения и част от тях шокират и напълно осъзнавам, че има хора които трудно ги приемат. Самата аз не съм имала толкова сложен случай. При "Петрохан" става дума за самоубийство, при "Околчица" става дума за убийства и последвало самоубийство, това са фактите! Продължаваме да изясняваме детайлите."

Ангел Папалезов, началник отдел "Криминална полиция": „ В далечен план се виждат Ивайло, Дечо и Пламен, които са го посрещнали на веригата и в момента коленичат, изпълнявайки някакви поклони. Виждате, че всички записи са с дата, час, в реално време са и часовете отговарят на времето на записване. Категорично, от прегледа на всички камери, в хижата са само трите лица, които виждате на клипа. Това е следващото им появяване пред тази камера. И ще можете да чуете всичко в поредица от видеоклипове.“

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов.

#случаят "Петрохан" #разследване #ГДНП

