Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство

Три самоубийства на Петрохан и две убийства и едно самоубийство под Околочица. Това са водещите версии на разследващите до този момент след събраните доказателства и направените експертизи по трагедията "Петрохан". Това стана ясно на съвместен брифинг между прокуратата и МВР в ГДНП. Там бяха показани още записи от охранителни камери в хижата. От тях става ясно, че на хижата не е имало други лица освен Пламен, Дечо и Ивайло във фаталната нощ.

От прокуратурата заявиха, че все още редят парчетата от пъзела. Оттам определиха трагедията в Петрохан като сложен и тежък случай.

Екипи на МВР работят по всички версии – убийство, както и склоняване към самоубийство. Все още на този етап не са ясни мотивите за жестокото престъпление.

Разследващите заявиха, че при трите тела, намерени на хижа „Петрохан“, става въпрос за самоубийство. Камерите, които са разположени около хижата, са заснели единствено трите лица, които бяха намерени мъртви, а именно Дечо, Пламен и Ивайло.

При кемпера под Околчица, където беше открит Калушев заедно с още двама рейнджъри, става въпрос за убийство и последвало самоубийство. В кръвта на Калушев е открит фенобарбитал – успокояващ медикамент.

Днес стана ясно още, че Деян Илиев е разпитан до момента два пъти. Той е отказал да предаде мобилния си телефон на разследващите. Затова мобилното устройство е било иззето от МВР. Уточниха, че Деян Илиев е напуснал страната.

От прокуратурата заявиха, че той към този момент не е привлечен като обвиняем по разследването.

В момента тече проверка и на две районни управления относно това как рейнджърската група се е сдобила с разрешителните за оръжията, които е притежавала.