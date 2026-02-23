Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан“ и "Околчица"

По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица". Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите", заяви министърът.

Той е подчертал, че разпространяваните информации за намерения да уволнява разследващия екип не отговарят на истината.

"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината", каза Дечев.

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.