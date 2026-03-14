Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете"

от БНТ , Източник: БТА
По света
Американският научнофантастичен филм „Война на световете“, вдъхновен от романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., доминира на 46-ата церемония на антинаградите „Златна малинка“, като спечели отличията за най-лош филм, най-лош сценарий, най-лош римейк, най-лош актьор и най-лош режисьор, предаде Ройтерс.

Организаторите на наградите казаха, че филмът „напълно е унищожил класическия роман на Хърбърт Уелс“.

„Режисьорът Рич Лий, може би вдъхновен от Ед Ууд (сценарист на филма - б.р.) се е спрял на нелепи похвати, посредствени диалози и особено комично изпълнение на главния актьор Айс Кюб, за да събере най-голям брой статуетки за 2025 г.“, посочват организаторите на пародийните награди.

„Златните малинки“ отличават най-критикуваните филми и изпълнения през годината, отбелязва Ройтерс.

Друг основен „победител“ тази година е „Снежанка“ (2025) – игралният римейк на анимационната класика на „Дисни“ от 1937 г. Филмът получи отличията за най-лош актьор в поддържаща роля – за всички седем компютърно генерирани джуджета, както и за най-лоша екранна комбинация.

Продукцията „струва цяло състояние и загуби цяло състояние – вероятно прокълната от самия Уолт Дисни, защото е било пренебрегнато последното му желание никога да не бъде правен римейк“, пошегуваха се организаторите.

Ребъл Уилсън спечели наградата за най-лоша актриса за ролята си в екшън комедията „Шаферка под прикритие“, а Скарлет Роуз Сталоун бе отличена за най-лоша актриса в поддържаща роля за участието си в уестърн екшъна Gunslingers.

Наградата „Златна малинка", присъждана на бивш номиниран, но „успял да се реабилитира“, бе дадена на Кейт Хъдсън за високо оцененото от критиката нейно изпълнение във филма Song Sung Blue, в който тя си партнира с Хю Джакман.

Ролята донесе на Хъдсън номинации за „Златен глобус“, за Актьорските награди на САЩ и БАФТА, както и номинация за „Оскар“. С приза актрисата затваря своеобразен цикъл, след като има няколко номинации за „Златна малинка“, включително за най-лоша актриса за ролята си във филма Music (2021), режисиран от австралийската поп певица Сиа.

Над 1100 членове на журито на „Златните малинки“ в САЩ и над 20 държави определят ежегодните победители, се казва в информация на сайта на организацията, цитирана от Ройтерс.

