ИЗВЕСТИЯ

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Служебният вътрешен министър е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Ирина Цонева
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Правителството прие план-сметката за предсрочния вот на 19 април

На първото си редовно заседание служебното правителството прие план сметката за престоящия на 19 април извънреден вот. Към момента тя възлиза на 65 млн. евро. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че изборите са инвестиция в доверието между гражданите и институциите.

Кабинетът е подкрепил и искането на служебния вътрешен министър Емил Дечев да бъде сменен на поста си главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса – за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас; за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са подготвени или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина; за МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост; за видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент; за актуализирането на списъците, защото накрая на някого отново може да не му достигнат 300 гласа и не трябва да има „мъртви души“, на които да бъдат приписани; и не на последно място – за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои."

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: „На входа на системата участват регионалните дирекции за социално подпомагане, които правят списъци и издават разрешения в рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот. За това, повтарям, ще бъдем абсолютно безкомпромисни и няма по никакъв начин да допусне м социалната система да се използва за предизборна агитация.“

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

# Мирослав Рашков #искане #главен секретар на МВР #Министерски съвет #заседание #оставка

Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“
Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
8153
Чете се за: 01:47 мин.
България и Бразилия подписаха меморандум за сътрудничество между националните библиотеки България и Бразилия подписаха меморандум за сътрудничество между националните библиотеки
Чете се за: 03:00 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
28125
Чете се за: 01:32 мин.
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
Уроците на историята: Ден на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България Уроците на историята: Ден на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България
Чете се за: 04:00 мин.

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
