Служебният вътрешен министър е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков

На първото си редовно заседание служебното правителството прие план сметката за престоящия на 19 април извънреден вот. Към момента тя възлиза на 65 млн. евро. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че изборите са инвестиция в доверието между гражданите и институциите.

Кабинетът е подкрепил и искането на служебния вътрешен министър Емил Дечев да бъде сменен на поста си главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса – за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас; за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са подготвени или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина; за МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост; за видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент; за актуализирането на списъците, защото накрая на някого отново може да не му достигнат 300 гласа и не трябва да има „мъртви души“, на които да бъдат приписани; и не на последно място – за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои." Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: „На входа на системата участват регионалните дирекции за социално подпомагане, които правят списъци и издават разрешения в рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот. За това, повтарям, ще бъдем абсолютно безкомпромисни и няма по никакъв начин да допусне м социалната система да се използва за предизборна агитация.“

