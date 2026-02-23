Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената

През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. В сряда ще остане ветровито с умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, в четвъртък минималните ще са около нулата, а максималните – между 7° и 12°. До края на седмицата се очаква повишение на температурите до 13 градуса.

"Щу имаме хубав първи март, времето през уикенда ще е подходящо за разходка", обясни в ефира на "Денят започва" Анастасия Стойчева от НИМХ.

Прогнозата за Деня на жената обаче е различна.

"За 8 март не изглежда, че ще е много добро времето", отбеляза Стойчева.

Що се отнася до отиващия си месец - в Южна България има райони, в които валежите през февруари са били 4-5 пъти над нормите.

"Няма вече такава честота в близките дни, такава честота на преминаващи средиземноморски циклони, които да носят такива значителни валежи в Южна България. Не, че няма да има обстановки, по които няма да има валежи, но вече малко по-различна ще бъде циркулацията оттук нататък."

Снежната покривка в Северна България е между 5 и 20 на сантиметра.

"Най-висока е снежната покривка в Русенско и тази сутрин, въпреки че малко слегна, вчера беше 23 сантиметра, сутринта днес вече е 17 см. В Южна България също има снежна покривка, но като цяло тя в следващите дни бързо ще се стопи, тъй като се очакват положителни температури."





