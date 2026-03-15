Предимно слънчево време и днес, и утре

В следобедните часове ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 13° и 19°, в София – около 15°, по Черноморието между 9° и 14°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

През нощта ще бъде предимно ясно. В Източна България ще духа слаб, северен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и плюс 4°, в София – около минус 1°, а максималните между 11° и 18°, в София – около 15°.

Утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще е с намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, с максимални температури между 8° и 11°. Вятърът ще е умерен от северозапад, а след обяд от изток.

Добри условия за туризъм в планините и днес. Ще преобладава слънчево време, ще духа слаб, по най-високите части, умерен северозападен вятър.

Във вторник, на места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток.

През следващите дни вятърът от североизток ще се усили, на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Преобладаващите минимални температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.