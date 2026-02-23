БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел

Десислава Апостолова
По света
България ще бъде представена на срещата от служебния външен министър Надежда Нейски

Върховният представител на Съвета на мир за Газа Николай Младенов ще участва днес в срещата на външните министри на страните от ЕС в Брюксел. Първите дипломати на Европа ще обсъдят положението в Близкия изток в контекста на последните събития в Газа и Западния бряг и ситуацията в Иран.

България ще бъде представена на срещата от служебния външен министър Надежда Нейски. Очаква се по-късно днес Нейски да има среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Основната тема в срещата на външните министри от ЕС ще бъде войната на Русия срещу Украйна и одобряването на 20-ия пакет от санкции срещу Москва.

Будапеща заплашва да блокира пакета в опит да накара Киев да възобнови транзита на петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода “Дружба”.

Украинския министър на външните работи Андрий Сибиха ще се включи в срещата на европейските си колеги, за да направи преглед на ситуацията на място и най-неотложните нужди на Киев.

#Газа #среща на външните министри #Николай Младенов

