Зеленски обвини ЕС в натиск за петролопровода "Дружба"

Украинският президент Володимир Зеленски обвини ЕС в опит за оказване на натиск върху Киев във връзка с петролопровода "Дружба".

Той критикува настояването на Брюксел повреденият при руски удари петролопровод бързо да бъде ремонтиран. Според Зеленски, подновяването на петролните доставки от Русия към Унгария и Словакия, ще бъде равносилно да отмяна на санкциите срещу Москва.

"Дружба", която преминава през украинска територия, беше повредена след удари от руска страна през януари. От Киев казват, че за ремонта на тръбите ще бъдат необходими месеци. Унгария и Словакия настояват доставките към тях да бъдат подновени, а от Будапеща блокираха и европейския заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро.

Сагата с петролопровода "Дружба" се превърна и в един от козовете на унгарския премиер Орбан в рамките на предизборната му кампания за вота след месец.