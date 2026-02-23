"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс

Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание. Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера, но с реален шанс за представителство. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Тренд".

Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и "ДПС-Ново начало" (10,5%). "Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). „Има такъв народ“ може да разчита на 2,5%, "Алиансът за права и свободи" разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Социолозите уточняват, че данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.

Избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на предсрочните парламентарни избори. Социолозите изчисляват 3 милиона и 100 хиляди избиратели се очакват пред урните на 19 април.

Проучването е проведено по поръчка на "24 часа" чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1002 респонденти над 18-годишна възраст в периода 12-18 февруари.

