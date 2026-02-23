Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?

След обилните валежи през последните дни реки излязоха от коритата си и наводниха пътища, дворове и земеделски площи в Хасковска област. Засегнати са части от симеоновградските села Калугерово и Динево, както и квартал „Изток“ в Димитровград. Трети ден институциите следят нивата на язовирите и реките в региона.

По данни на областната управа нивото на река Хармалийска е спаднало с около метър спрямо вчера и към момента е 3,5 метра при критични 5,2. Понижава се и нивото на река Марица, където измерените стойности остават под критичните.

Областният управител на Хасковска област д-р Стефка Здравкова заяви, че въпреки успокояването на обстановката, ситуацията остава динамична.

Д-р Стефка Здравкова, областен управител на Хасково: „След интензивните валежи водата започна да се оттича на територията на цялата област. Нивата на реките спадат, но твърде много дъжд в кратък период доведе до тези наводнения.“

По думите ѝ предстои описване на щетите и почистване на критичните участъци.

Д-р Стефка Здравкова, областен управител на Хасково: „Там, където могат да бъдат почистени коритата от затлачени наноси, ще бъдат извършени тези дейности. Превенцията е основна – коритата на реките трябва да се почистват регулярно, за да не се стига до подобни ситуации. Идентифицирани са критичните точки и обекти, просто трябва да бъдат отпуснати средства, за да бъдат почистени коритата на реките, които са най-проблемни.“

Прогнозите са за нови, макар и по-слаби валежи през следващите дни, а нивата на реките в региона продължават да се наблюдават.

Вижте прякото включване на Цанка Семерджиева