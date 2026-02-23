БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 23.02.2026 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 23022026 0630
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
5
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта
6
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Спортни предавания

Днес на Игрите 22.02.2026 г.
Днес на Игрите 22.02.2026 г.
Спортни новини 22.02.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 22.02.2026 г., 20:25 ч.
Спортни новини 22.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 22.02.2026 г., 12:25 ч.
Олимпийско утро 22.02.2026 г. Олимпийско утро 22.02.2026 г.
Спортни новини 21.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.02.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 21.02.2026 г., 12:30 ч.

Водещи новини

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Предимно слънчево време в понеделник Предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Делото "Дебора" продължава днес
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ