Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава

С думите „Скъпи приятели, обявявам Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 за закрити“, точно в 22:26 часа местно време на сцената на „Арена ди Верона“ председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри сложи финалната точка на едни емоционални и вдъхновяващи две седмици. „Не бъдете много тъжни. Призовавам младежите от целия свят да се съберат след четири години във френските Алпи, за да отпразнуваме XXVI Олимпийски игри“, добави тя – с поглед към бъдещето, но и с благодарност към настоящето.

Минути по-късно олимпийският огън угасна и Зимни олимпийски игри 2026 официално се превърнаха в история. История, написана на място със статут на световно наследство на ЮНЕСКО, където древността и съвремието се срещнаха в тричасов спектакъл под надслов „Красота в действие“.

Сцената се превърна в празник на италианската култура – от изящното присъствие на балетиста Роберто Боле до вълнуващите откъси от „Риголето“ и „Травиата“ на Джузепе Верди. Италианското знаме бе посрещнато с бурни аплодисменти, а след него на арената излязоха шампионите на домакините – сред тях Франческа Бриньоне, Ариана Фонтана и Франческа Лолобриджида – символи на една велика спортна нация.

Олимпийският огън бе внесен от легендарната щафета по ски бягане от Лилехамер 1994 – Маурилио де Золт, Марко Албарело, Силвио Фаунер и Джорджо Ванцета – сякаш за да затвори кръга между поколенията.

На сцената се появиха знаменосците на всичките 92 държави. Парадът на спортистите се превърна в истински празник – усмивки, прегръдки, снимки за спомен. Общо 2900 атлети се бориха за 116 комплекта медали в Милано и Кортина, но в този момент резултатите отстъпиха място на споделената емоция.

„Тази вечер, в атмосфера на древноримска атмосфера, спускаме завесата на събитие, което обедини целия свят. Потвърдихме че Милано/Кортина отваря нова глава в нашата споделена Олимпийска история. Обещахме да предоставим на спортистите уникални преживяване на места от световна класа. Браво Италия, спазихте обещанията си. Голяма, велика Италия, която спази думата си. На церемонията по откриването казах, че съм горд, че съм италианец. Тази вечер съм още по-горд. Казвам „Благодаря“ на всички, които работеха неуморно, за да направят това възможно. И на всички, които вярват в нас. Само една дума за Италия – чудесни, благодаря ви. Вашите изключителни представяния и най-доброто постижение на нацията на Зимно олимпийски игри обедини италианците навсякъде. Нашата олимпийска мисия е изпълнена. Благодаря на всички“ – заяви президентът на организационния комитет Джовани Малаго, който не скри гордостта си от това, че Италия е изпълнила обещанията си.

Думите му прозвучаха като признание към хиляди доброволци, организатори и спортисти.

Кърсти Ковънтри се обърна към атлетите с емоционално послание: „Мои скъпи олимпийци, вие бяхте невероятни. Всеки един от вас, всеки ден. Оставихте всичко на снега и леда. Бяха две незабравими седмици, в които изживяхме пълноценно всеки момент. Това е истинският олимпийски дух - състезание, прегръдка, взаимно издигане, независимо от резултата. Показахте ни как изглежда уважението и приятелството в един свят, който често забравя за тези ценности. На всички вас – благодаря ви, че направихте тези игри наистина вълшебни. На нашите любезни домакини и италианския народ – благодаря ви, че отворихте сърцата си. Арените бяха пълни, а атмосферата нажежаващата. Празнувахте своите шампиони, но аплодирахте атлетите от всяка нация, показвайки, че любовта и уважението могат да вървят рамо за рамо. Благодаря ти, Италия, за тези вълшебни игри“.

Тя благодари на Италия за топлината, за пълните трибуни и за уважението към всеки състезател, независимо от флага.

За България тези Игри също ще останат специални. Два медала – на Тервел Замфиров в сноуборда и Лора Христова в биатлона – донесоха гордост и надежда. Христова имаше честта да бъде знаменосец на церемонията по закриването. Сред официалните гости на церемонията бяха служебният спортен министър Димитър Илиев и избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.





И докато огънят угасна над Верона, в сърцата на спортистите и феновете остана пламъкът на олимпийския дух. Погледите вече са насочени към френските Алпи. След четири години – нова сцена, нови герои, но същата мечта.



Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)