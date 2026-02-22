Игрите на обединението

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Европейската часова зона на Игрите доведе до повишена гледаемост, както в Европа, така и на ключовия пазар в Северна Америка, в сравнение с предишните две зимни издания, проведени в Азия.

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо се отправят към своя край. Години наред, организаторите от Италия бяха подложени на силен натиск заради кратки срокове и поредица от строителни забавяния, а широко разпръснатите съоръжения в Северна Италия създадоха допълнителни предизвикателства. Но сега, когато завесата пада с церемонията по закриването на "Арена ди Верона", всички могат да си отдъхнат.

„В началото на игрите разговаряхме и ти, Джовани Малаго, говореше за целите на италианският отбор, които надминахте по впечатляващ начин. Беше невероятно, но също така и италианските фенове и зрителите, начинът по който приеха всички държави и аплодираха всеки. Някои от спортистите в различните олимпийски селища, когато отидох да остана при тях, споделиха спомените си от Кортина.

Те говореха за церемонията по откриването и за начина, по който беше организирана. Казаха, че усещат като по-добра от всяка друга церемония по откриване, дори от тези на големите стадиони, защото имаха възможност да бъдат сред общностите и да поздравят децата.

Спортистите споделяха снимки на деца надвесени от прозорците, които им подвикваха, хвърляха им играчки и цветя. Това е истинската страст на Италия. За това благодаря, че я направихте жива и осезаема. Безкрайно сме признателни за усилената работа, която ти и твоят екип положихте през последните месеци, а особено по време на тези игри. Много ценим това“, коментира Ковънтри.

Въпреки гласовитото противопоставяне на МОК, Италия реши по средата на подготовката през 2023 година да изгради нов център за шейни в Кортина. МОК бе предложил състезанията да бъдат преместени в друга държава с вече съществуващо съоръжение. Италианското правителство отказа да изнесе която и да е дисциплина извън страната и избра да построи ново такова, което увеличи натиска върху и без това затруднените организатори.

Но след началото на Игрите, повечето операции преминаха без сериозни проблеми, което изненада всички. Докато Олимпийските игри традиционно се сблъскват с първоначални трудности или по-сериозни проблеми, които могат да засегнат функционирането на съоръженията или дори атмосферата, Игрите в Италия не преживяха голяма криза, а зимното време съдейства с впечатляващи заснежени Алпийски пейзажи. Първоначалните опасения относно транспорта бързо отшумяха.

Основно заради ограничения брой зрители, които пътуваха между двете зони предвид дългото време за придвижване. Повечето фенове избраха да останат или в Милано, или в планинските райони. Европейската часова зона на Игрите доведе и до повишена гледаемост, както в Европа, така и на ключовия пазар в Северна Америка, в сравнение с предишните две зимни издания, проведени в Азия.

„Благодаря ви, че никога не спряхте да вярвате в нас и че ни показвахте пътя, че ни подкрепяхте в най-трудните моменти, а те не бяха малко, че толкова щедро вървяхте по този път с нас на всяка крачка. И преди всичко, за атмосферата на хармония и истинско сътрудничество, която създадохте в ежедневната ни работа, както и за взаимното уважение, което характеризираше всяка дискусия. Това, което отнасям със себе си от тези игри, е силно чувство събрано в една единствена дума – обединение. Заедно. Отново заедно. Ние наистина бяхме по-силни. По-силни от всяко предизвикателство и всяка трудност“, коментира Джовани Малаго, президент на Фондация Милано/Кортина.

Подробности вижте във видеото!

#Джовани Малаго #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Кърсти Ковънтри

