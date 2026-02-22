БФС подготвя проект за категоризация на клубовете в страната. Проектът се реализира в партньорство с международна компания, работеща с редица водещи федерации и е партньор на FIFA и UEFA.

„Работим с Double Pass, една световно известна фирма, която е може би една от най-добрите в света, която най-големите федерации работят с нея. Тя определя средата, обучението на треньорите, развитието на самия клуб, на играчите, как да подобрят нещата си“, коментира Георги Иванов, президент на БФС пред БНТ.

„Категоризацията не измерва резултати, класиране, голови вкарани и тем подобни неща, а те показват на какво ниво е школата, как трябва да се развива, дават препоръки, следят процесите, над втората година дават обратен отчет какво трябва да се подобри, така че смятам, че това е фундаментът, който ние трябва да сложим в детско-юношеския футбол“, добави Георги Иванов.

