БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

След инцидента турнирът е прекратен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

16-годишно момче от София почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. В тридневното международно състезание по плуване са участвали 500 състезатели от 30 клуба. След инцидента турнирът е прекратен.

Минути преди 9.00 часа сутринта 16-годишното момче влиза в басейна за загрявка и внезапно му прилошава.

Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове: "Прилошало му е на стената. Веднага е изваден от басейна от личния му треньор и с помощта на други треньори и организаторите на турнира и около 40 минути са му оказвани реанимационни действия.”

Въпреки усилията, момчето издъхва. Според очевидци линейката е пристигнала около 15 минути след сигнала.

Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове: “Искам да изкажа моите най-искрени съболезнования към родителите и към близките на починалия. Значи на всички състезания, които организира федерацията, имаме медицински екип плюс линейка. За този турнир, доколкото съм запознат линейката е била отвънка ли или наблизо-нямам представа.”

Организаторите на турнира отказаха коментар. От клуба, където е тренирало момчето заявиха за БНТ, че то е нямало здравословни проблеми и е с направени медицински прегледи.

Георги Аврамчев, председател на Българскат федерация по плувни спортове: “Аз знам, че е участвал в предишните два дни и е нямал никакви оплаквания. Би трябвало всичко състезатели да са прегледани от лекар и да имат право да участват в състезанието. Точно преди самото състезание не е необходимо да се правят прегледи.”

Случаят е под надзора на прокуратурата в Бургас, като се очакват резултатите от аутопсията.

#16-годишно момче #Бургас #плуване

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
2
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
3
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка?
6
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Регионални

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Уличните телефони – все по-голяма рядкост в градската среда (СНИМКИ) Уличните телефони – все по-голяма рядкост в градската среда (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Партиите не избраха председател и секретар на РИК-Сливен Партиите не избраха председател и секретар на РИК-Сливен
Чете се за: 01:10 мин.
ЦИК ще определи окончателно ръководствата на РИК в Пловдив-град и Пловдив-област ЦИК ще определи окончателно ръководствата на РИК в Пловдив-град и Пловдив-област
Чете се за: 01:45 мин.
И в Пазарджик партиите не се разбраха за състава на местната РИК И в Пазарджик партиите не се разбраха за състава на местната РИК
Чете се за: 01:22 мин.
Партиите не се разбраха за ръководството на РИК-Бургас Партиите не се разбраха за ръководството на РИК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ