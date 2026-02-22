Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина

16-годишно момче от София почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. В тридневното международно състезание по плуване са участвали 500 състезатели от 30 клуба. След инцидента турнирът е прекратен.

Минути преди 9.00 часа сутринта 16-годишното момче влиза в басейна за загрявка и внезапно му прилошава.

Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове: "Прилошало му е на стената. Веднага е изваден от басейна от личния му треньор и с помощта на други треньори и организаторите на турнира и около 40 минути са му оказвани реанимационни действия.”

Въпреки усилията, момчето издъхва. Според очевидци линейката е пристигнала около 15 минути след сигнала.

Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове: “Искам да изкажа моите най-искрени съболезнования към родителите и към близките на починалия. Значи на всички състезания, които организира федерацията, имаме медицински екип плюс линейка. За този турнир, доколкото съм запознат линейката е била отвънка ли или наблизо-нямам представа.”

Организаторите на турнира отказаха коментар. От клуба, където е тренирало момчето заявиха за БНТ, че то е нямало здравословни проблеми и е с направени медицински прегледи.

Георги Аврамчев, председател на Българскат федерация по плувни спортове: “Аз знам, че е участвал в предишните два дни и е нямал никакви оплаквания. Би трябвало всичко състезатели да са прегледани от лекар и да имат право да участват в състезанието. Точно преди самото състезание не е необходимо да се правят прегледи.”

Случаят е под надзора на прокуратурата в Бургас, като се очакват резултатите от аутопсията.