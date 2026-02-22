БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:25 мин.
обилни валежи област хасково десетки наводнени дворове прелели реки
Снимка: БТА
Усложнена остава обстановката в област Хасково, след обилните валежи в събота, които на места достигнаха 50 литра на квадратен метър. Излезли от коритата си реки наводниха дворове, до евакуиране на хора не се стигна, но институциите са накрак заради повишените нива.

В симеоновградското село Калугерово с притеснение наблюдаваха прииждащите води на река Сазлийка.

"За един път дойде водата, няма и десет- петнайсет минути. Докато преместя едното куче, връщам се за другото - до тука, гледай ма, дето паднах в шахтата с вода", разказа потърпевш.

Хората тук не могат да забравят и страшното бедствие от преди 20 години, когато половината село беше залято от реката. Този път водата не стигна до къщите.

Милена Рангелова, кмет на Община Симеоновград: "Проблемът в Калугерово се случи, когато вдигна Сазлийка много нивото си, това пък идва от „Язовири и каскади”, които са пущали техните язовири."

Проливният дъжд напълни за часове дере и край димитровградкия квартал „Изток”, където бяха наводнени десетки къщи.

"Виж ги и комшиите, вчера са дошли от чужбина, няма къде да спят и той има малко дете."

Макар и бавно водата започна да се отича към речните корита.

Д-р Стефка Здравкова, областен управител на Хасково: "В непрекъснат контакт сме, щаба сме го свикали още в четвъртък, набелязали сме мерки, всички работят по установения ред, заедно с държавнитe, общинските служби, работим всички, така че смятам, че няма да се случи нищо притеснително."

Река Марица, чието ниво се повиши значително през последното денонощие, е под постоянно наблюдение.

#река Съзлийска #село Калугерово #Хасковско #обилни валежи

