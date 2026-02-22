БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи

Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски се надява възпитаничките му пренесат в мачовете това, което показват на тренировки.

денислав димитров успяхме изпълним тактическите задачи
Старши треньорът на Левски Денислав Димитров призна, че възпитаничките му не са изпълнили тактическите задачи при поражението от ЦПВК.

"Сините" отстъпиха с 1:3 гейма.

"Имахме доста големи затруднения с посрещането на сервиса. Нашето посрещане не е това, което се вижда на тренировки. Бяхме си дали различен тип тактически задачи, които не успяхме да спазим. Със смените се опитах да променя тези неща, но не с всички даде успех", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него възпитаничките му са били подготвени, въпреки загубата.

"Ще си вземем поуки и ще анализираме. Знаехме какво да очакваме от съперника и се бяхме подготвили, но не се получи това, което очаквахме", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

