Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров призна, че възпитаничките му не са изпълнили тактическите задачи при поражението от ЦПВК.

"Сините" отстъпиха с 1:3 гейма.

"Имахме доста големи затруднения с посрещането на сервиса. Нашето посрещане не е това, което се вижда на тренировки. Бяхме си дали различен тип тактически задачи, които не успяхме да спазим. Със смените се опитах да променя тези неща, но не с всички даде успех", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него възпитаничките му са били подготвени, въпреки загубата.

"Ще си вземем поуки и ще анализираме. Знаехме какво да очакваме от съперника и се бяхме подготвили, но не се получи това, което очаквахме", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.