БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зимен фестивал на традициите се повежда днес в столичния квартал "Илиянци". Събитието се организира от район "Надежда" и местен инициативен комитет.

Въпреки студеното време, много хора са се събрали днес на площада. Всъщност датата на фестивала се променя всяка година, а сега дори съвпада със Сирни Заговезни. Заради това и цялата програма е насочена към традициите и обичаите, с които отбелязваме празника.

Сред участниците, които ще се погрижат за добрата атмосфера, са народната певица Светла Докатева, Клуб за народни хора и танци "Мойто либе", Фолклорен клуб "Илиянче" към Народно читалище "Отец Паисий", деца от детска градина "Славейче" и певицата Стефания Станоева.

По традиция се провежда и кулинарен конкурс. Участниците се състезават в следните категории: най-вкусна баница, най-добро домашно вино, майсторска погача. Тук на място има и майстор-готвач, който приготвя традиционно ястие, което свързваме с празника Сирни Заговезни.

Анета Вълканова: "Наистина една много хубава инициатива, която сплотява, виждам колко ценно е да се обединяват хората в това да поддържат традициите. Акцентът на днешния празник ще бъде именно прошка, ще направим характерния ритуал хамкане, а днес трапезата е отрупана с млечни продукти."

Соня Денковски: Приготвяме едно традиционно българско ястие - качамак със сирене. Качамакът вече е готов, в момента правим и пръжките. БНТ: Защо точно качамак сте избрали да приготвите? - То е традиционно нещо, което правим за Сирни Заговезни и затова се спряхме на него."

#илиянци #зимен празник #Сирни Заговезни #празник

Последвайте ни

ТОП 24

Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
1
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
2
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Регионални

Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
6599
Чете се за: 00:52 мин.
Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище
Чете се за: 01:10 мин.
Санирането в Русе: Общината помага за ремонтите на четири жилищни блока Санирането в Русе: Общината помага за ремонтите на четири жилищни блока
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ