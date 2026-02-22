Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"

Зимен фестивал на традициите се повежда днес в столичния квартал "Илиянци". Събитието се организира от район "Надежда" и местен инициативен комитет.

Въпреки студеното време, много хора са се събрали днес на площада. Всъщност датата на фестивала се променя всяка година, а сега дори съвпада със Сирни Заговезни. Заради това и цялата програма е насочена към традициите и обичаите, с които отбелязваме празника.

Сред участниците, които ще се погрижат за добрата атмосфера, са народната певица Светла Докатева, Клуб за народни хора и танци "Мойто либе", Фолклорен клуб "Илиянче" към Народно читалище "Отец Паисий", деца от детска градина "Славейче" и певицата Стефания Станоева.

По традиция се провежда и кулинарен конкурс. Участниците се състезават в следните категории: най-вкусна баница, най-добро домашно вино, майсторска погача. Тук на място има и майстор-готвач, който приготвя традиционно ястие, което свързваме с празника Сирни Заговезни.