Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"

Зимен фестивал на традициите се повежда днес в столичния квартал "Илиянци". Събитието се организира от район "Надежда" и местен инициативен комитет.
Въпреки студеното време, много хора са се събрали днес на площада. Всъщност датата на фестивала се променя всяка година, а сега дори съвпада със Сирни Заговезни. Заради това и цялата програма е насочена към традициите и обичаите, с които отбелязваме празника.
Сред участниците, които ще се погрижат за добрата атмосфера, са народната певица Светла Докатева, Клуб за народни хора и танци "Мойто либе", Фолклорен клуб "Илиянче" към Народно читалище "Отец Паисий", деца от детска градина "Славейче" и певицата Стефания Станоева.
По традиция се провежда и кулинарен конкурс. Участниците се състезават в следните категории: най-вкусна баница, най-добро домашно вино, майсторска погача. Тук на място има и майстор-готвач, който приготвя традиционно ястие, което свързваме с празника Сирни Заговезни.
Анета Вълканова: "Наистина една много хубава инициатива, която сплотява, виждам колко ценно е да се обединяват хората в това да поддържат традициите. Акцентът на днешния празник ще бъде именно прошка, ще направим характерния ритуал хамкане, а днес трапезата е отрупана с млечни продукти."
Соня Денковски: Приготвяме едно традиционно българско ястие - качамак със сирене. Качамакът вече е готов, в момента правим и пръжките. БНТ: Защо точно качамак сте избрали да приготвите? - То е традиционно нещо, което правим за Сирни Заговезни и затова се спряхме на него."