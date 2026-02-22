Най-изявените състезатели по фигурно пързаляне впечатлиха публиката на олимпийската галавечер

Олимпийската галавечер по фигурно пързаляне в Милано/Кортина предложи фантастично шоу, което включваше най-изявените и най-добри състезатели на леда.

Списъкът с участници събра елита на световното фигурно пързаляне в "Унипол форум". Сред тях бяха Алиса Лю, Иля Малинин, Амбер Глен и ледения тандем Мадисън Чок и Еван Бейтс.

Най-ярките звезди на спорта се завърнаха на леда за финалната гала вечер. Спектакъл, изпълнен с емоция, аплодисменти и магия, която премина при огромен интерес и препълнени трибуни. В шоуто се включиха всички медалисти, както и състезателите, останали на крачка от почетната стълбичка. Публиката бурно приветства своите любимци и вдъхновено подкрепяше представителите на страната домакин, превръщайки вечерта в истински празник на спорта.

Сред най-очакваните участници беше и соченият за фаворит Иля Малинин, който въпреки осмото си място в индивидуалната надпревара, триумфира със златото в отборното състезание за САЩ.

Репортаж от събитието ще откриете във видеото.