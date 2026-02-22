БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.

Най-изявените състезатели по фигурно пързаляне впечатлиха публиката на олимпийската галавечер

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Алиса Лю, Иля Малинин и Амбър Глен бяха сред участниците в представлението.

Най-изявените състезатели по фигурно пързаляне впечатлиха публиката на олимпийската галавечер
Снимка: БТА
Олимпийската галавечер по фигурно пързаляне в Милано/Кортина предложи фантастично шоу, което включваше най-изявените и най-добри състезатели на леда.

Списъкът с участници събра елита на световното фигурно пързаляне в "Унипол форум". Сред тях бяха Алиса Лю, Иля Малинин, Амбер Глен и ледения тандем Мадисън Чок и Еван Бейтс.

Най-ярките звезди на спорта се завърнаха на леда за финалната гала вечер. Спектакъл, изпълнен с емоция, аплодисменти и магия, която премина при огромен интерес и препълнени трибуни. В шоуто се включиха всички медалисти, както и състезателите, останали на крачка от почетната стълбичка. Публиката бурно приветства своите любимци и вдъхновено подкрепяше представителите на страната домакин, превръщайки вечерта в истински празник на спорта.

Сред най-очакваните участници беше и соченият за фаворит Иля Малинин, който въпреки осмото си място в индивидуалната надпревара, триумфира със златото в отборното състезание за САЩ.

Репортаж от събитието ще откриете във видеото.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:52 мин.
#Милано/Кортина 2026

