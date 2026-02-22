БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
У нас
По непотвърдена информация, има няколко наводнени мазета и дворове в село Обручище

екипи община гълъбово следят нивото река соколица
Снимка: БГНЕС
Екипи от Община Гълъбово и жителите на село Обручище следят нивото на река Соколица.

Заради обилните валежи, продължаващи вече часове наред, властите са на крак и задействаха системата BG-Alert за територията на селото с предупреждение за евентуална опасност от покачващото се ниво на реката, преминаваща през селото.

На място са изпратени екипи на пожарната, начело с директора на регионалната дирекция. По непотвърдена информация, има няколко наводнени мазета и дворове на територията на селото, като причина за това са проблеми с подпочвени води и неизчистени шахти. Към този момент валежите са от сняг. Водата на реката не е излязла от коритото си.

