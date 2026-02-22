Единственото участие на българския национален отбор по хокей на Зимни олимпийски игри

Инсбрук, 1976 - първият и последен случай, в който България има отбор в мъжкия хокеен турнир на Зимни олимпийски игри. Както се досещате, форматът в онези години е доста различен от познатия ни днес.

Всичко започва с първи кръг, победителите от който се събират в една група и играят по системата всеки срещу всеки, като събралият най-много точки, печели златните медали. Загубилите срещите си на старта на турнира сформират друга група, която де факто определя местата от 7 до 12 и не е намесена в битката за отличията, макар да е претърпяла само едно поражение на старта на участието си. Шантава работа.

България има лошия късмет да изтегли за съперник Чехия, единия и от двата фаворита за златото. Падаме с 1: 14 и спокойно се настаняваме в групата, която няма шанс за челно класиране. Следват мачове срещу Румъния, Австрия, Япония, Югославия и Швейцария, като за отбелязване е, че във всеки един от петте двубоя вкарваме поне по два гола. Лошата вест за нас е, че в нито един от случаите не допускаме по-малко от 6 гола в собствената си врата. Губим петте мача, като всеки един от тях е безкрайно атрактивен за австрийската публика и приключваме с голова разлика 19 на 38.

В групата на претендентите за медали СССР печели златото, а шампионите до някъде са улеснени от обстоятелствата, след като половината чешки отбор се разболява тежко от грип в хода на турнира. Чехите все пак се окичват със сребърните медали, бронзът е за Западна Германия.

