Санирането в Русе: Общината помага за ремонтите на четири жилищни блока

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Администрацията в крайдунавския град отпуска 1 милион и 400 хиляди евро безлихвен заем

Снимка: БНТ
Община Русе спасява санирането на 4 жилищни блока в града. От собствения си бюджет тя ще отпусне един милион и 400 хиляди евро безлихвен заем, за да не спрат ремонтите. Администрацията е принудена да влезе в ролята на кредитор, защото строителните фирми са получили само 10% аванс по договорите си, а държавното финансиране по програмата за енергийно обновяване се изплаща едва, когато строителните работи достигнат 50%.

В Русе за саниране са одобрени 12 блока, но в момента усилено се работи основно по един. На други три жилищни сгради само са издигнати скелета.

Константин: "Доста бързо опънаха скелетата. Обаче от скоро, от два-три дена, не съм виждал тук майстори."

Хората от блок "Ильо войвода" също не знаят защо не се ремонтира блока им.

Пенка: "Че то до никъде още. Не са на работа. Никой нищо не ни е казал, никой нищо не знае."

- Имало някакъв майстор, който поискал на някого някакви пари, ама са го изгонили от обекта.

За да не се бавят строителните дейности се налага Общината, която е бенефициент по проекта за енергийно обновяване, да влезе в ролята на банка, докато бъдат отпуснати средствата от държавата.

Ивайло Кадишев - директор на "Международни политики, стопански дейности и анализи", Община Русе: "Да се осигури една оперативна самостоятелност. Още повече, че като се достигне етап на искане на плащане от 50% това не става в рамките на една седмица. Може да отнеме месец и повече, докато се разгледа и верифицира. И идеята е в този срок да не се допусне някакъв вакуум, наистина да не се получава прекъсване на строителния процес."

От ноември 4 от жилищните кооперации са превърнати в строителни площадки, но въпреки неудобството хората са доволни, че старите им блокове ще са по-модерни и енергийно ефективни.

Йола: "Зимата отвориха мазетата. Санираха отдолу таваните, за да е топло на първия етаж. Два пъти минаваха, един път е на изолация, втора изолация, мрежички."

- Всичко, което се прави е по-добро от това, което е било.

По програмата за енергийно обновяване в Русе саниране чакат още 22 стари блока. До момента са санирани 40.

#проекти за саниране #саниране на блокове #Русе

Регионални

Водещи новини

