След обилния сняг: Опасност от преливания на реки в страната

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Снимка: БТА
След обилния снеговалеж от последните часове има опасност от преливания на реки в страната. Снощи беше задействана системата BG-Alert в община Гълъбово, заради нивото на река Соколица. Предупреждението е към жителите на село Обручище.

Обилните валежи повишиха значително водите на реката. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото. На страницата си във Фейсбук от община Гълъбово съобщават, че ситуацията остава критична и към тези часове.

Усложнена обстановка и в Хасковска област, където на няколко места реките излязоха от коритата си. Кризисен щаб беше свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. Имоти са наводнени в димитровградския квартал "Изток". Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най-ниските части на град Харманли.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир "Студен кладенец".

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенска села, съобщават от Областната управа в Русе и допълват, че контролирано изпускат рибарници в съседната Разградска област. Нивото на река Янтра във Велико Търново се повиши близо до рисковите нива, като достигна на метър от критичните 4,50 м. Всички водоеми в региона остават под денонощно наблюдение.

