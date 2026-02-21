Енергийна независимост по време на война - примерът на украинския град Тростянец

Украинската енергийна система понесе особено тежки удари през тази зима. Русия целенасочено унищожава тази инфраструктура. Спирането на парното и тока при минусови температури засегна много райони, включително и столицата Киев. Град Тростянец в Сумска област, обаче, залага на енергийната независимост. И постига впечатляващи успехи.

Пететажна жилищна сграда с 60 апартамента на 35 километра от руската граница. В блока е топло и светло, независимо от руските удари по украинската енергийна система. Причината - сградата е част от проекта за зелено възстановяване на град Тростянец, в който руските войски нахлуват още в началото на войната.

Юрий Бова, кмет на Тростянец: "Събитията тук бяха абсолютно идентични с тези в Ирпин и Буча, за които вероятно сте чували повече. За месец окупация градът претърпя огромни щети и трябваше да възстановяваме и ремонтираме всичко това."

За броени дни в Тростянец са повредени 1200 обекта, а няколкостотин са напълно унищожени. Повечето от тях са цивилни сгради. Тежко засегнати са многоетажните блокове и общински здания. Три години по-късно градът е преобразен. 95% от населението се е завърнало. Нито едно предприятие не е затворило, нито един предприемач не е напуснал. Средствата за възстановяване от държавата и от международни хуманитарни организации работят в полза на хората. Термопомпите и фотоволтаичните инсталации се превръщат в нов стандарт.

Юрий Бова, кмет на Тростянец: "Обърнахме се към „Грийнпийс“ с предложение да направим отоплителна система без газ. В мазето на сградата разположихме котелно за термопомпи, които извличат земната топлина. Тази система отоплява блока и осигурява топла вода. Втората паралелна система извлича топлина от въздуха. Инсталирахме двата модела, за да проучим кой е по-ефективен и да имаме резерв при повреди, тъй като такива системи в многоетажни сгради в Украйна досега не е имало. На покрива има фотоволтаична инсталация за захранване на помпите, а в мазето — батерии за съхранение на енергия през нощта. Сградата вече е топла, в момента правим „тест-драйв“ и скоро жителите ще се настанят за постоянно."

Юрий Бова вече планира строежа на още общински сгради, оборудвани със същите системи за отопление и осветление. Кметът е убеден, че този модел е достатъчно ефективен и приложим и в други райони на Украйна.

Юрий Бова, кмет на Тростянец: "Абсолютно възможно е. Тестваме системата вече няколко месеца и тя се справи отлично дори при студове от минус 25 градуса."

Руските въздушни удари срещу цивилната инфраструктура на Тростянец са всекидневие. Но 20-хилядният град упорито доказва, че е възможно да се гради по-чисто и ефективно бъдеще, дори и по време на война.

По темата работиха Милен Атанасов и Мария Плачкова.