БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Уроците на историята: Ден на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За десети път на 21 февруари отбелязваме Деня на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България. На тази дата през 1941 година, лидерите на опозиционните демократични сили се противопоставят на влизането на България в Тристранния пакт и искат среща с цар Борис Трети. Само седмици по-рано е приет законът за защита на нацията, който отнема права на хората с еврейски произход. След 9 септември историята на този смел акт е заличена.

"Ето от тука се започва всъщност самата декларация - акция на политическите демократични сили срещу окупацията на България от германските войски."

Това са страници от неиздадените и непоказвани досега спомени на Вергил Димов - министър в няколко кабинета от онзи период. Името му днес е почти неизвестно, но той е сред авторите на декларацията до цар Борис Трети срещу присъединяването ни към Тристранния пакт.

д-р Димитър Атанасов, историк, ИЕФЕМ-БАН: "Във всяка една епоха има хора, които тропат с крак и казват няма пък на тоталитаризма. Хора, които представяйки си, че това може да им донесе много сериозни негативи - лични, професионални, всякакви, въпреки това не се спират."

"Затова ние считаме за своя повелителна длъжност да помолим Ваше Величество да благоволите да ни отредите аудиенция, за да ви изложим мненията и съветите си с желание да ви помогнем да може страната ни да запази спасителния мир и неутралитета. Писмото беше подписано от Мушанов, Гичев, Пастухов, Буров, Василев, Пашов, Дечев, Костурков, Стайнов, Петков. Акцията на опозицията разтревожи двореца."

Аудиенцията е отказана. Премиерът Богдан Филов разказва:

Тази акция трябвало да се осуети, та аз да говоря на Буров и Мушанов. Говори за какво ли не, но само и само да не бъде говорено за това, което става в България. Цялата цел всъщност е да се протака колкото се може повече, знаейки, че действително има една седмица до присъединяването на България в Тристранния пакт.

На снимките: Вергил Димов, Атанас Буров, Никола Мушанов

Филов успява - среща между демократичните сили и монарха не се случва и България подписва. Въпреки неуспеха, публичният жест да защитят идеята за демокрация има исторически измерения.

д-р Димитър Атанасов, историк, ИЕФЕМ-БАН: "Акцията на опозиционните демократични сили бе едно крупно събитие, пише Вергил Димов. Независимо от това, че то не е успяло, неговото значение не се мери с това, дали то е променило хода на историята, а с това, че заявката сама по себе си е повече от значима."

Този разказ липсва в учебниците по история.

д-р Димитър Атанасов, историк, ИЕФЕМ-БАН: "Какви са причините - след 9 септември комунистите правят всичко възможно да представят своята опозиция срещу фашизма и нацизма като единствена, тоест те монополизират дискурса на съпротивата. Втората причина - тази акция тъй или иначе не успява."

След 1944 година повечето от тези опозиционери попадат в затвори или трудови лагери. Но в историята вече пише - дръзнали да говорят, когато другите замълчали.

#Деня на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България #Д-р Димитър Атанасов - историк, ИЕФЕМ-БАН

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
3
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
4
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
6
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Общество

Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:47 мин.
„София Филм Фест“ отбелязва 30 години с над 160 филма от 60 държави „София Филм Фест“ отбелязва 30 години с над 160 филма от 60 държави
Чете се за: 01:15 мин.
Служебният вътрешен министър е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков Служебният вътрешен министър е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков
Чете се за: 02:22 мин.
Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“ Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“
Чете се за: 02:27 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
8715
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството назначи 28 нови областни управители Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ