"Не над войната над България": Протест в София срещу ескалацията на напрежението в Близкия изток

Граждани се събраха на мирен протест пред Министерството на отбраната в София, с искане страната ни да не бъде въвличана във войни. Протестиращите поискаха и оставката на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Организатор на демонстрацията, която се провежда за втори път, е партия "България може".

Като повод за протеста от формацията посочват разполагането на американски военни самолети на летище "Васил Левски" в София.

В района имаше и засилено полицейско присъствие.

