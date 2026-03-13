В столицата се проведе протест срещу високите сметки за ток. Недоволните настояват, че фактурите им са нереално завишени. Водени от актьора Александър Сано те шестваха от НДК до Народното събрание.

Елисавета и Владимир са възмутени от последните си сметки за ток - двойни в сравнение с тези от декември. Подали са жалба и очакват обяснение от дружеството, което ги снабдява с ток.

Елисавета Игнатова: "Аз си го обяснявам с това, че е абсолютно безконтролно в държават всичко и всеки си прави какво си иска и има измама с напрежението на тока."

Организаторът на протеста Александър Сано също не може да си обясни на какво се дължи двойната му сметка. От 326 лева през декември до почти същата сума за февруари, но в евро.

Александър Сано: "Същият период, потреблението е двойно и сметката ми е 357 евро, без да си променяли никакви електроуреди, без да сме си променяли навиците и с добавката, че 8 месеца от този месец ние не сме си били вкъщи."

Протестиращите не приемат обяснението за по-студена зима на електроснабдителните дружества.

Елена Алксиева: "Сметките не са надвишавали повече от 400 лв същото време миналата година, петкратно е увеличението и не сме само ние около нас всички са така."

От Комисията за защита на потребителите са направили анализ на постъпилите жалби за високи сметки за ток при трите електроснабдителни дружества от началото на годината и са установили, че почти всички възражения са отхвърлени като неоснователни. Заради това комисията ще наложи глоби до 25 хил. евро за всяко формално разглеждане на жалба.