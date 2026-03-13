Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 03:20 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Протест срещу високите сметки за ток

Карина Караньотова
Недоволните организираха шествие до Народното събрание

протест високите сметки ток
В столицата се проведе протест срещу високите сметки за ток. Недоволните настояват, че фактурите им са нереално завишени. Водени от актьора Александър Сано те шестваха от НДК до Народното събрание.

Елисавета и Владимир са възмутени от последните си сметки за ток - двойни в сравнение с тези от декември. Подали са жалба и очакват обяснение от дружеството, което ги снабдява с ток.

Елисавета Игнатова: "Аз си го обяснявам с това, че е абсолютно безконтролно в държават всичко и всеки си прави какво си иска и има измама с напрежението на тока."

Организаторът на протеста Александър Сано също не може да си обясни на какво се дължи двойната му сметка. От 326 лева през декември до почти същата сума за февруари, но в евро.

Александър Сано: "Същият период, потреблението е двойно и сметката ми е 357 евро, без да си променяли никакви електроуреди, без да сме си променяли навиците и с добавката, че 8 месеца от този месец ние не сме си били вкъщи."

Протестиращите не приемат обяснението за по-студена зима на електроснабдителните дружества.

Елена Алксиева: "Сметките не са надвишавали повече от 400 лв същото време миналата година, петкратно е увеличението и не сме само ние около нас всички са така."

От Комисията за защита на потребителите са направили анализ на постъпилите жалби за високи сметки за ток при трите електроснабдителни дружества от началото на годината и са установили, че почти всички възражения са отхвърлени като неоснователни. Заради това комисията ще наложи глоби до 25 хил. евро за всяко формално разглеждане на жалба.

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
2
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
3
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
4
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
5
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
6
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
5
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на първо четене (ОБЗОР)
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на първо четене (ОБЗОР)
Работещите българи в чужбина вече изпращат по-малко пари у нас Работещите българи в чужбина вече изпращат по-малко пари у нас
Чете се за: 02:55 мин.
ЕС на две скорости - къде е България? ЕС на две скорости - къде е България?
Чете се за: 03:02 мин.
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Чете се за: 01:00 мин.
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Чете се за: 02:35 мин.

Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Протест срещу високите сметки за ток
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Обратното броене започна: Лос Анджелис е готов за наградите...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
