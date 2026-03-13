Премиерът Гюров: България е страната извела най-много хора от зоната на конфликта в Близкия изток
Над 2600 българи са изведени по време на акцията от 11 държави
България е страната извела най-много хора от зоната на конфликта в Близкия изток. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров, който награди екипа на Кризисния щаб на външното ни министерство за успешната евакуация на българските граждани.
Над 2600 българи са изведени по време на акцията от 11 държави, при изключително сложна ситуация в региона. За да се случи това, над 100 служители на министерството и задграничните представителства са работили на 24-часов режим през всичките 11 дни. Премиерът разгледа и условията и начина на работа в Ситуационния център на министерството.
Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Страната ни по тези данни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликт, една от държавите с най-много организирани полети и зад това не стоят самолети, протоколи, слотове,зад това стоят хората, които са тук, в тази зала и не са се прибирали с дни."