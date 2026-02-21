Обстановката в Хасковско усложнена заради пълноводни реки и обилни валежи

Усложнена е обстановката и в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха чувствително и на няколко места излязоха от коритата си.

Тази малка рекичка в Хасковското село Малево днес се превърна в пълноводна река след повишаването на нивото на Рязково. Същото е положението и на много други места в областта.

В село Динево, община Хасково, беше залят път, а преди час получихме информация, че са залети и дворове. Ситуацията е проблемна и в Симеоновградското село Калугерово, където река Съзлийка излезе от коритото си и също заля дворове. В кметството има подготвено помещение, ако се наложи настаняване на семейства, но към момента това не е било необходимо.

Проблемна ситуация има и в Димитровградския квартал, където вследствие на обилните валежи – около 50 литра на квадратен метър – бяха залети приземни етажи и дворове. Общината е в готовност да настани засегнати семейства, ако се наложи.

През деня река Хасковска също излезе от коритото си, но ситуацията вече се нормализира. Прогнозата е, че дъждът постепенно ще премине в сняг.

Днес в района беше и земеделският министър Иван Христанов, който посети язовирите „Тракиец“ и „Тополница“ – два от големите напоителни язовири в областта.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.