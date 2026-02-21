Зимата блокира пътища и транспорт в страната

Зимата отново затрудни движението на много места в страната заради обилен снеговалеж, поледици, снегонавявания и силен вятър. Резултатът – затворени пътища, закъсали тирове, непочистени улици, повишени нива на реки, катастрофи и закъсали тролейбуси и автобуси.

Преди час пътят Русе – Бяла отново беше затворен заради големи снегонавявания. Те бяха причина и за километрични опашки на Дунав мост. Колони от тирове, които изчакват да преминат граничния пункт, образуваха огромни задръствания на булевард „България“ в Русе. Опашката от товарни автомобили надминаваше 7 километра.

Две републикански пътни отсечки – Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла – бяха затворени за тежкотоварния трафик. Снежната покривка достигна 10 см, а вятърът – скорост до 70 км/ч, което създаде условия за сериозни навявания и допълнително усложни ситуацията.

Сред потърпевшите е дългогодишният шофьор Марио Китанов. Вчера е тръгнал от Разград, но е нощувал на буферния паркинг до Дунав мост. Сутринта е попаднал в колоната и за 8 часа е изминал едва 1 километър.

Марио Китанов: „Забравих откъде идвам, толкова отдавна дойдох. Идвам от Разград, за Германия пътувам.“ Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско Веселин Койчев: „Аз идвам от Румъния, там снегът беше двойно по-голям от тук. Преминавал съм моста 7 часа – 3 километра. Целият мост, който е в ремонт, е в ями – дълбоки 20 сантиметра, такива, че колелата на камионите се чупят.“ Халил Халил: „Излагация, тука са сума ти международни камиони – всички те виждат как се чисти в България.“

Тежката зимна обстановка доведе и до инциденти.

Веселин Койчев: „В тази държава всеки турски тир може да ме убие, не да ми счупи камиона – вижте ми камиона, вижте го. Кара с 80 км/ч по този път, един след друг – пет. Имам снимка, обаждам се както трябва, идва полицията. Не могат да ми помогнат, да ми дадат протокол, да ходя да се оправям...“ Дончо Георгиев: „Участъкът беше заледен – 3 километра, 13 часа не можем да ги минем. Товарът ми е за Горна Оряховица. Ще отложим за понеделник.“

Влошената метеорологична обстановка и затворените пътища станаха причина ФК „Дунав“ – Русе да не може да се придвижи до София за утрешния мач, и срещата беше отложена.

Вижте повече в прякото включване на Калчо Петков.