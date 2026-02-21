Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки

Задава ли се нова търговска война? Американският президент Доналд Тръмп увеличи от 10 на 15% глобалните мита, които вчера наложи след решението на Върховния съд да ограничи митническата му програма. Разгневен от решението, Тръмп се възползва от правомощията си и намери друг вариант, с който да увеличи ставките за внос в Съединените щати.

С нюх на бизнес-акула, човек, който не приема думата "не". Тълкуванията за гневната реакция на Доналд Тръмп, който недоволен от решението на Върховния съд да отмени наложените от него мита миналата година, отвърна с нови ставки:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще подпиша указ за налагане на 10 процента глобално мито, съгласно раздел 122, над нормалните съществуващи мита, които вече се начисляват. Ще инициирам разследване, за да предпазя нашата страна от несправедливи търговски практики на други страни и компании."

Според съда, Тръмп е действал незаконосъобразно и се е позовал неправомерно на закон за извънредните правомощия, с който през април миналата година наложи мита между 10 и 50 на сто на десетки държави по света. "Денят на освобождението", както американският президент сам го нарече, беше помрачен от решението на Върховния съд, който нанесе тежък удар върху цялостната икономическа политика и философия на администрацията. Обявените снощи глобални мита трябваше да влязат в сила от 24 февруари. Днес обаче Тръмп направи още един завой.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Считано от този момент, увеличавам митата в размер на 10% за държавите, които с десетилетия обираха Съединените щати, на 15%, както ми позволява законът. Ще направим Америка по-велика от всякога!"

Новите мита стават възможни благодарение на друг закон, който позволява на американския президент да въвежда ставки, но за срок до 150 дни.

Канада, Мексико и Великобритания, които вече имат търговски споразумения със Съединените щати, няма да бъдат засегнати.



За Вашингтон изниква и друг проблем - все повече световни лидери и представители на бизнеса искат да им бъдат възстановени сумите от обявените за незаконни мита. Изчислява се, че става дума за между 130 и 175 млрд. долара.