Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, с който налага глобални мита от 10 процента. Мярката е в отговор на решението на Върховния съд на Съединените щати, което отмени наложените от него мита минала година.

Според върховните съдии Тръмп е превишил правомощията си като е въвел търговските ставки. Американският президент подчерта, че този път митата ще бъдат наложени по силата на Закона за търговията от 1974 година, който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс.

Засега, обаче, не е ясно как ще се възстановят сумите на вносителите от предишните глобални мита. Според статистиката американските митници са събрали около 130 милиарда долара от обявените за незаконни глобални ставки.