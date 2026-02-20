Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението на Върховния съд да отмени глобалните мита е "дълбоко разочароващо" и че се срамува от "някои членове на съда, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за Съединените щати".
Според него върховните съдии се влияят от чужди интереси. Тръмп допълни, че има и други силни методи, с които може да наложи мита.
Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Днес ще подпиша указ за налагане на 10 процента глобално мито, съгласно раздел 122, над нормалните съществуващи мита, които вече се начисляват. Ще инициирам разследване, за да предпазя нашата страна от несправедливи търговски практики на други страни и компании."