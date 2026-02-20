Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението на Върховния съд да отмени глобалните мита е "дълбоко разочароващо" и че се срамува от "някои членове на съда, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за Съединените щати".

Според него върховните съдии се влияят от чужди интереси. Тръмп допълни, че има и други силни методи, с които може да наложи мита.