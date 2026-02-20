БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

По света
Снимка: БТА
Върховният съд на Съединените щати се произнесе срещу глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп.

Решението беше прието с 6 срещу 3 гласа. Съдът постанови, че президентът на Съединените щати няма правомощия да налага мита. Миналата година Доналд Тръмп наложи мита на внасяните в Съединените щати стоки с мотива, че това ще стимулира американската икономика.

Той се позова на Закона за извънредните икономически правомощия, който позволява на президента да регулира или забранява определени международни транзакции при извънредна ситуация.

По-рано американският президент заяви, че ако митата не са били вдигнати, повечето щати вече щяха да бъдат във фалит. На голяма част от европейски стоки Съединените щати наложиха 15 процентни мита.

