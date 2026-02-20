Йоханес Дале спечели олимпийската титла в масовия старт на 15 километра в биатлона в Милано/Кортина 2026

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За норвежеца златното отличие е първо от олимпийски игри.

Норвежкият биатлонист Йоханес Дале спечели златния медал в масовия старт на 15 километра при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

28-годишният скандинавец бе единственият, който свали всичките си 20 мишени при стрелбата. По последните две обиколки той караше практически съвсем сам и завърши необезпокоявано за 39:17.1 минути.

За Дале това е първи медал от олимпийски игри, а в тази дисциплина Норвегия триумфира за трети път. При първия случай Емил Хегле Свендсен взе златото в Сочи през 2014 година, а втория път титлата бе за Йоханес Тингнес Бьо в Пекин 2022.

Второто място в днешния старт в Антерселва също бе за представител на Норвегия. С един пропуск в стрелбата Стурла Холм Лагрейд завърши на 10.5 секунди. Битката за третото място пък бе спечелена от Кентен Фийон-Майе, който остана на 25.6 секунди от победителя, въпреки че направи четири пропуска в стрелбата. Французинът бе на шест секунди зад германеца Филип Хорн след излизането от четвърта стрелба, но успя да го задмине във финалните три километра.

Хорн приключи на четвърто място на 35.5 секунди, а пети и шести се класираха Ветле Шастад Кристиансен от Норвегия и Михал Кръчмар от Чехия. Изоставането и на двамата от Дале обаче бе около две минути.

Голямата надежда на италианците за златото Томазо Джакомел, който е втори във временното класиране за Световната купа, бе лидер след втората стрелба, но получи криза и се отказа още преди да стигне до третата стрелба.

