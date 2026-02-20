Не дадоха ход на делото, по което Евелин Банев - Брендо поиска да бъде пуснат предсрочно на свобода

Софийският градски съд не даде ход на делото, по което Евелин Банев - Брендо поиска да излезе предсрочно от затвора. Производството беше прекратено, тъй като представителят на новия началник на Централния Софийски затвор заяви, че не поддържа и оттегля предложението на предшественика си. Ако в съда постъпи искане от осъдения, ще бъде образувано ново дело.

От Софийската градска прокура също поискаха производството да бъде прекратено.

Според прокурор Ангел Кънев Брендо трябва да направи ново искане към изпълняващия функциите началник на Централния Софийски затвор, който смени временно отстранения Борислав Чорбански.

Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен.

През 2024 г. Евелин Банев се предаде сам пред Централния софийски затвор.

Евелин Банев - Брендо се предаде доброволно