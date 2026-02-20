ВАС спря работата на завода за преработване на дървесина във Велико Търново

Върховният административен съд реши, че заводът „Кроношпан“ във Велико Търново остава затворен. Линията за ПДЧ дървесина спира работа след заповед на РИОСВ заради замърсен въздух и силни миризми.

От „Кроношпан“ оспорваха мярката в Административен съд-Бургас, но решението на ВАС е окончателно - заводът остава пломбиран. Темата предизвика реакции и в парламента, а депутатите подкрепиха решението с тезата, че хората ще дишат чист въздух.

Манол Генов, бивш министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков": „Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, няма да има това притеснение за миризмите, които се носеха из различните квартали на Търново. Надявам се дружеството да си вземе бележка от това решение на съда и да побърза със своята инвестиционна програма.“

Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух. Това написа в позиция във Фейсбук и депутатът от ГЕРБ - СДС и председател на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов.