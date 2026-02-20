БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ВАС спря работата на завода за преработване на дървесина във Велико Търново

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Решението е окончателно

напрежение велико търново заради пломбиране пдч линията завода дървопреработка снимки
Върховният административен съд реши, че заводът „Кроношпан“ във Велико Търново остава затворен. Линията за ПДЧ дървесина спира работа след заповед на РИОСВ заради замърсен въздух и силни миризми.

От „Кроношпан“ оспорваха мярката в Административен съд-Бургас, но решението на ВАС е окончателно - заводът остава пломбиран. Темата предизвика реакции и в парламента, а депутатите подкрепиха решението с тезата, че хората ще дишат чист въздух.

Манол Генов, бивш министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков": „Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, няма да има това притеснение за миризмите, които се носеха из различните квартали на Търново. Надявам се дружеството да си вземе бележка от това решение на съда и да побърза със своята инвестиционна програма.“

Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух. Това написа в позиция във Фейсбук и депутатът от ГЕРБ - СДС и председател на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов.

#решение, #Кроношпан #затваряне #ВАС #Велико Търново #завод

Най-четени

Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово
Чете се за: 00:40 мин.
Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"
Чете се за: 01:15 мин.
Латвийски ТИР блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа Латвийски ТИР блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа
Чете се за: 00:52 мин.
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен" КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
