Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Втори пореден ден без български емоции в Милано/Кортина

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Стефан Георгиев разказва за атмосферата в Милано по време на финала на олимпийския турнир по хокей при жените и какви са акцентите днес.

стефан
Това е вторият ден от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, който ще премине без българско участие. Надеждите бяха свързани с масовия старт в биатлона, че може да имаме наше присъствие, но за съжаление мъжкият състав разочарова и не бе на нивото на това, което направиха дамите, най-вече Лора Христова и Милена Тодорова.

Тях ще гледаме утре в масовия старт при жените. Може би това ще бъде и акцентът за целия уикенд заедно с церемонията по закриването на най-големия спортен форум, която ще се проведе във Верона.

Повече от прякото включване на Стефан Георгиев можете да видите във видеото!

#Милано/Кортина #Българи юнаци Милано Кортина 2026

