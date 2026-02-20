Втори пореден ден без български емоции в Милано/Кортина

Това е вторият ден от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, който ще премине без българско участие. Надеждите бяха свързани с масовия старт в биатлона, че може да имаме наше присъствие, но за съжаление мъжкият състав разочарова и не бе на нивото на това, което направиха дамите, най-вече Лора Христова и Милена Тодорова.

Тях ще гледаме утре в масовия старт при жените. Може би това ще бъде и акцентът за целия уикенд заедно с церемонията по закриването на най-големия спортен форум, която ще се проведе във Верона.

Повече от прякото включване на Стефан Георгиев можете да видите във видеото!