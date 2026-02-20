БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЕМ избира днес генерален директор на БНТ

Четирима кандидати участват в надпреварата

СЕМ днес избира генерален директор на БНТ.

Петима кандидати бяха допуснати за участие в процедурата - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Вчера четирима представиха своите концепции. Сашо Йовков не се яви.

Процедурата беше замразена през 2025 г. заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари с решение на ВАС.

Съдебното решение обезсили определение на Административен съд София-област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора.

#генерален директор на БНТ #избор #СЕМ

