Участък от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица остава затворен заради срутване на скална маса

Участък от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица остава затворен за движение заради срутване на камъни от крепостта "Трапезица". При последния инцидент огромен къс скала падна върху пътното платно. По чудо няма пострадали.

Срутванията в района се активират почти при всеки интензивен валеж, а през последните дни проливните дъждове отново са довели до падане на земни маси и камъни.

Заместник-кметът на община Велико Търново Мариела Цонева обясни, че историческите крепости "Царевец" и "Трапезица" са публична държавна собственост , а пътят е част от републиканската пътна мрежа.

„Хълмът "Трапезица" е изключителна публична държавна собственост, а пътят, който е затворен, е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ – той е част от републиканската пътна мрежа и за него се грижи агенцията чрез Областното пътно управление“, заяви Цонева.

По думите ѝ още при първите сигнали за срутване е организирано своевременно затваряне на отсечката. Тя отправи апел към шофьорите да не нарушават забраната за преминаване, тъй като въпреки поставените знаци, има случаи на водачи, които поемат риска да преминат през опасния участък.

„Моля всички граждани да спазват правилата, за да не станем свидетели на още по-притеснителни случаи“, подчерта заместник-кметът.

От общината посочват, че през годините нееднократно са информирали отговорните институции за необходимостта от укрепителни дейности.

„Община Велико Търново не бяга от отговорност. Многократно сме информирали собствениците и ресорните министерства за проблемите. Това, което трябва да се направи, е да бъде укрепена скалата и да се разработи и одобри проект, който да реши проблема веднъж завинаги“, каза още Мариела Цонева.

Като временна алтернатива преди две години с европейско финансиране е изграден обходен маршрут с два нови моста, който осигурява връзка към централната част на града.

„Днес хората могат за около 2–3 минути повече да стигнат до центъра на града по алтернативния маршрут, но безопасно“, отбеляза тя.

Според заместник-кмета опазването на културно-историческото наследство и сигурността на хората изискват координирани действия между всички институции.

„Много трудно ще се опазва това културно-историческо наследство, ако не се работи координирано и всички отговорни институции не са причастни към процеса“, заяви Мариела Цонева.

Очаква се държавните институции да предприемат конкретни мерки за трайно укрепване на района, така че да бъде гарантирана безопасността на пътуващите по една от най-натоварените връзки в региона.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева