Ураган отнесе изолацията на детска градина в благоевградското село Илинденци

Силният вятър нанесе щети по сградата на детската градина в село Илинденци, като разруши част от външната изолация и покривната конструкция. За щастие инцидентът е станал през нощта и по това време в района не е имало деца, родители или персонал.
Възстановителните дейности вече са започнали. По думите на директора на детското заведение Анита Митрова, щетите са нанесени през нощта срещу 18 февруари, когато ураган е нанесъл щети на фасадата и покривната конструкция на детската градина и на читалището.
Тя уточни, че падналите елементи са отстранени и ремонтът е започнал незабавно.
След експертна оценка на общината е взето решение достъпът до основния вход да бъде временно преустановен.
„Достъпът до детската градина – главният вход – не е безопасен. Затова децата ще бъдат извозвани до детската градина в село Микрево, където ще им бъде осигурена абсолютно безопасна среда и достъп до образование, временно, докато се възстанови сградата", каза директор Анита Митрова.
Превозът ще бъде организиран от общината.
Сред родителите има притеснения за адаптацията при местенето, особено при по-малките деца, но подчертаха, че безопасността е на първо място.
„Не съм съгласен да превозват моето дете в Микрево, но нека поне кажат колко време ще продължи ремонтът.“
Други родители също изразиха притеснение
Кметът на населеното място Бойко Ибришимов посочи, че последният ремонт е извършен преди около 20 години. По думите му ремонтът ще приключи „в най-кратък срок“, като точен ангажимент за дни не беше поет.
От ръководството на детската градина уверяват, че към момента друг компромисен вариант няма.
„Безопасността е на първо място и най-важно“, подчерта директорът Анита Митрова.
Очаква се възстановителните дейности да приключат възможно най-скоро, за да могат децата да се върнат в сградата на детската градина в Илинденци.
