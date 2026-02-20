БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ураган отнесе изолацията на детска градина в благоевградското село Илинденци

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Силният вятър нанесе щети по сградата на детската градина в село Илинденци, като разруши част от външната изолация и покривната конструкция. За щастие инцидентът е станал през нощта и по това време в района не е имало деца, родители или персонал.

Възстановителните дейности вече са започнали. По думите на директора на детското заведение Анита Митрова, щетите са нанесени през нощта срещу 18 февруари, когато ураган е нанесъл щети на фасадата и покривната конструкция на детската градина и на читалището.

Тя уточни, че падналите елементи са отстранени и ремонтът е започнал незабавно.

След експертна оценка на общината е взето решение достъпът до основния вход да бъде временно преустановен.

„Достъпът до детската градина – главният вход – не е безопасен. Затова децата ще бъдат извозвани до детската градина в село Микрево, където ще им бъде осигурена абсолютно безопасна среда и достъп до образование, временно, докато се възстанови сградата", каза директор Анита Митрова.

Превозът ще бъде организиран от общината.

Сред родителите има притеснения за адаптацията при местенето, особено при по-малките деца, но подчертаха, че безопасността е на първо място.

„Не съм съгласен да превозват моето дете в Микрево, но нека поне кажат колко време ще продължи ремонтът.“

Други родители също изразиха притеснение

Кметът на населеното място Бойко Ибришимов посочи, че последният ремонт е извършен преди около 20 години. По думите му ремонтът ще приключи „в най-кратък срок“, като точен ангажимент за дни не беше поет.

От ръководството на детската градина уверяват, че към момента друг компромисен вариант няма.

„Безопасността е на първо място и най-важно“, подчерта директорът Анита Митрова.

Очаква се възстановителните дейности да приключат възможно най-скоро, за да могат децата да се върнат в сградата на детската градина в Илинденци.

#село Илинденци #село Микрево #изолация #ураган #детска градина

