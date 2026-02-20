БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НОВ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК

Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Служебният премиер Андрей Гюров ще се срещне с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. В хода на разговора, който ще се състои по тяхно искане, ще бъдат обсъдени предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Гюров ще се срещне и с ръководството на ЦИК по тяхна покана във връзка с подготовката на изборите.

Комисията вече е приела хронограмата за изборите, както и принципни решения, свързани с подготовката на изборите. Обявени са и обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали във връзка с разяснителната кампания. Срещата с премиера е във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация. При встъпването си в длъжност Андрей Гюров посочи организирането и провеждането на честни и прозрачни избори като един от основните приоритети на служебния кабинет.

