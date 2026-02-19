БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Слушай новината

Централната избирателна комисия започна активната организация за произвеждането на предсрочни избори за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г. с Указ № 58 на Президента на Република България.

В изпълнение на правомощията си и съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, днес Комисията прие хронограмата за изборите, както и принципни решения, свързани с подготовката на изборите, съобщават от ЦИ

През предходните две седмици са обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали във връзка с разяснителната кампания, с цел предоставяне на своевременна и надеждна информация за избирателите.

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация, Централната избирателна комисия отправ покана за среща с министър-председателя и определени от него министри утре.

#19 април #организация на изборите #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Политика

Юлиан Попов пое поста министър на околната среда и водите от Манол Генов
Юлиан Попов пое поста министър на околната среда и водите от Манол Генов
Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов
Чете се за: 01:20 мин.
Надежда Нейнски оглави МВнР: България трябва да е предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати Надежда Нейнски оглави МВнР: България трябва да е предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати
Чете се за: 02:25 мин.
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков Министърът на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков
Чете се за: 00:52 мин.
Служебеният министър на земеделието: Ще има държавен контрол и нулев толеранс към злоупотребите Служебеният министър на земеделието: Ще има държавен контрол и нулев толеранс към злоупотребите
Чете се за: 02:27 мин.
Ирина Щонова встъпи в длъжност като служебен министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова встъпи в длъжност като служебен министър на икономиката и индустрията
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ