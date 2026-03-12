БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Бизнесът не изключва корекции на цените, ако войната в Близкия изток продължи

хляб
Производители у нас предупреждават, че всяко поскъпване на горивата се отразява пряко на разходите им – от доставките на суровини до транспорта на готовата продукция до магазините. Засега цените на основни храни като хляб и месо остават без промяна, но при продължаващо напрежение в Близкия изток бизнесът не изключва корекции.

Разходите за гориво са доста сериозна част от производството на хляб – от изпичането му до доставката в магазина, преди да стигне до трапезата. Поне засега цената остава без промяна.

Димитър Людиев - хлебопроизводител: “Ние ги коригираме, когато има промяна на цените на горивата. Въпросът е, че в момента законово нямаме право да го правим до август месец. Хлябът специално се наблюдава много стриктно от КЗП и НАП за всяка една промяна в цената. Иначе като отражение - от около 3% до 4%, в зависимост от фирмата и начина на организиране на производството.”

Дори малко поскъпване на горивата натоварва сериозно бизнеса.

Димитър Людиев - хлебопроизводител: “В нашето производство печалбата не е някаква голяма. Тя се движи от 4-5-6% и когато се отрази горивото, което е 3-4% от себестойността, ние вече сме на ръба на възможностите си. При положение, че сме ограничени и с увеличението на цената, законово това ще ни създаде голям проблем.”

Засега не е ясно дали и с колко ще поскъпне хляба и тестените изделия.

Димитър Людиев - хлебопроизводител: “Зависи с колко ще бъде увеличено горивото. Лошото е, че то се променя ежедневно, а при нас не става всеки ден да коригираме цената на хляба. Това означава тотално да си изгубим клиентите.”

Месото – друг основен продукт на трапезата – почти сигурно ще поскъпне, смята Георги, който е месопроизводител от Карнобатско и отглеждащ над 200 овце.

Георги Попов - месопроизводител и овцевъд: “Нещата, които произвеждаме, продукцията, храни за животни, след това суровината от самите наши животни претърпява един транспорт. Преминава през различни логистични бази и е нормално да се вдигнат цените.”

Прогнозите засега сочат поскъпване на горивата, заради продължаващо напрежение в Близкия изток.

