Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия

Иран не иска война, но ще отговори решително на евентуална военна агресия. Това се посочва в писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

В него Техеран подчертава, че реториката на Доналд Тръмп към Иран дава знак за реален риск от военна агресия. Иран предупреждава, че ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели.

На фона на напрежението по оста Вашингтон - Техеран САЩ струпват внушителна военна мощ в Близкия изток. Вчера президентът Тръмп заяви, че всичко по евнетуална сделка с Иран ще е ясно до 10 дни.