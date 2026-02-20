БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Иран не иска война, но ще отговори решително на евентуална военна агресия. Това се посочва в писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

В него Техеран подчертава, че реториката на Доналд Тръмп към Иран дава знак за реален риск от военна агресия. Иран предупреждава, че ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели.

На фона на напрежението по оста Вашингтон - Техеран САЩ струпват внушителна военна мощ в Близкия изток. Вчера президентът Тръмп заяви, че всичко по евнетуална сделка с Иран ще е ясно до 10 дни.

#ООН #САЩ #Иран #Техеран

